Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第76回
全部入りイヤホンが2万円台。JBL TOUR PRO 3が普通に欲しくて困る【Amazonプライムデー2026】
2026年07月08日 14時25分更新
JBL TOUR PRO 3 BLU
通常価格3万6000円→2万7000円（25％オフ）
JBLの完全ワイヤレス上位モデルが9000円引き。ノイズキャンセリングや高音質コーデック対応、タッチスクリーン付き充電ケースなど、最新機能をモリモリにしたモデルです。普段の通勤・通学から在宅ワーク、動画視聴まで、1台で全部そろえたい人に向いています。
バランスドアーマチュアドライバーと10mm径ダイナミックドライバーを組み合わせたJBL初のデュアルドライバー構成で、LDACにも対応。リアルタイム補正に対応するハイブリッドノイズキャンセリング、外音取り込み、6マイク通話、マルチポイント接続、ワイヤレス充電、IP55相当の防塵・防水性能も備え……もういいですね。全部入りの上位機がこの価格なら、普通に買い替え候補に入れていいと思います。ぶっちゃけ悩んでおります。
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