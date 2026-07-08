REGZAの50型4Kテレビが8万円切り、ゲームやるなら特にオススメ【Amazonプライムデー2026】

REGZA 50Z570L

通常価格9万7800円→7万9800円（18％オフ）

REGZAの50V型4K液晶テレビが、通常価格から1万8000円引き。8万円を切る価格で、リビング用のテレビを大きめの4Kモデルに買い替えたい人に選びやすい1台です。50V型はスタンド込みで幅111.6×高さ67.1×奥行25.9cm、重さ約13kgなので、設置場所やテレビ台のサイズは事前に確認しておきたいところです。

直下型倍速パネルとレグザエンジンZRIIを搭載し、動きのある映像もなめらかに表示しやすい作り。音響面では重低音立体音響システムとDolby Atmosに対応しており、テレビ番組やネット動画を1台で楽しみたい人に向いています。ネット動画対応に加え、「新ざんまいスマートアクセス」や、4K/120Hz入力時に約0.83msecの低遅延をうたう「瞬速ゲームモード」も搭載。ゲーマー向けのメインテレビにしたいモデルです。