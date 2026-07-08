普段使いの10000mAhモバイルバッテリー、Ankerで3000円切りはありがたい【Amazonプライムデー2026】

Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W)

通常価格3990円→2990円（25％オフ）

Ankerの人気モバイルバッテリー次世代モデルが1000円引き。10000mAhは外出先でスマホをしっかり充電したい人に向けた容量で、バッグに入れておく予備バッテリー向けのモデルです。厚さ約16mmの薄型設計で、小さなポケットに収めやすいのもポイントです。

インターフェースはUSB-Cを2ポート、USB-Aを1ポート備え、合計3ポートで同時充電に対応。単ポート使用時は最大22.5W出力で、スマホの急速充電にも使えます。付属のUSB-C＆USB-Cケーブルはストラップに収納して本体に取り付けられるため、ケーブルを別に探す手間を減らせるのも便利。普段使いのモバイルバッテリーはちょっとでも安いときに買っておきましょう。