Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第74回
普段使いの10000mAhモバイルバッテリー、Ankerで3000円切りはありがたい【Amazonプライムデー2026】
2026年07月08日 14時15分更新
Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W)
通常価格3990円→2990円（25％オフ）
Ankerの人気モバイルバッテリー次世代モデルが1000円引き。10000mAhは外出先でスマホをしっかり充電したい人に向けた容量で、バッグに入れておく予備バッテリー向けのモデルです。厚さ約16mmの薄型設計で、小さなポケットに収めやすいのもポイントです。
インターフェースはUSB-Cを2ポート、USB-Aを1ポート備え、合計3ポートで同時充電に対応。単ポート使用時は最大22.5W出力で、スマホの急速充電にも使えます。付属のUSB-C＆USB-Cケーブルはストラップに収納して本体に取り付けられるため、ケーブルを別に探す手間を減らせるのも便利。普段使いのモバイルバッテリーはちょっとでも安いときに買っておきましょう。
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