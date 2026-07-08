話題の骨伝導イヤホン試すなら今。SHOKZ OpenRunが1万円台前半【Amazonプライムデー2026】

SHOKZ OpenRun S803

通常価格1万7880円→1万2509円（30％オフ）

話題の骨伝導イヤホン「OpenRun」が5371円引き。耳をふさがないオープンイヤー型なので、運動中や通勤中に音楽を楽しみたい人にも使いやすいモデルです。1万円台前半は、骨伝導をイヤホンを一度試してみたい人が手を伸ばしてもいい価格になっています。

約26gの軽量ボディで、IP67相当の防塵・防水性能に対応。最大8時間の音楽再生・通話ができ、約10分の急速充電で最大1.5時間使えます。「耳をふさがないのにちゃんと聴こえるのかな？」と気になっていた人は、まず定番のSHOKZを検討してみることをオススメします。