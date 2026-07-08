出張中の充電、PCもスマホもこれでOK。Ankerの大容量モバイルバッテリーが1万円切りは安い【Amazonプライムデー2026】

Anker Power Bank (25000mAh)

通常価格1万4990円→9790円（35％オフ）

Ankerの大容量モバイルバッテリーが5200円引き。スマホやタブレットはもちろん、外出先でノートPCを充電したい人にも向いたモデルです。

USB-Cポートは3つあり、それぞれ最大100W出力に対応。さらに巻取り式USB-Cケーブルと一体型USB-Cケーブルを本体に備えているので、ケーブルを別に持ち歩く手間もありません。合計最大出力は165Wで、4台同時充電にも対応。残量や出力状況を確認できるスマートディスプレーも搭載し、まさに最新モデルの風格。1万円を切ったいま、出張・旅行用のモバイルバッテリーとして持っておけるといいのではないでしょうか。