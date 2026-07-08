話題のAIレコーダーが20％オフのお試し価格に。レッツ丸投げ【Amazonプライムデー2026】

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Plaud Note Pro AIボイスレコーダー PN0300

通常価格3万800円→2万4639円（20％オフ）

AI文字起こしに対応した、人気のボイスレコーダーが6161円引き。会議などを録音し、あとから文字起こしや要約までAIにやらせてみたい人に向いた一台です。薄型で持ち運びやすく、対面の打ち合わせだけでなく、Web会議の記録にも使いやすい設計になっています。

4つのMEMSマイクとVPUを搭載し、音声強化モードでは最大約5m先の音声収音が可能。録音時間は長時間録音モードで最大50時間、音声強化モードで最大30時間。文字起こしは112言語に対応し、話者ラベルや専門用語集なども利用可能です。AI機能はプランや利用可能時間の確認が必要ですが、一度AI文字起こしを試してみたいという人は、第一候補に入れるべき一台です。