Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第71回
話題のAIレコーダーが20％オフのお試し価格に。レッツ丸投げ【Amazonプライムデー2026】
2026年07月08日 13時55分更新
Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。
Plaud Note Pro AIボイスレコーダー PN0300
通常価格3万800円→2万4639円（20％オフ）
AI文字起こしに対応した、人気のボイスレコーダーが6161円引き。会議などを録音し、あとから文字起こしや要約までAIにやらせてみたい人に向いた一台です。薄型で持ち運びやすく、対面の打ち合わせだけでなく、Web会議の記録にも使いやすい設計になっています。
4つのMEMSマイクとVPUを搭載し、音声強化モードでは最大約5m先の音声収音が可能。録音時間は長時間録音モードで最大50時間、音声強化モードで最大30時間。文字起こしは112言語に対応し、話者ラベルや専門用語集なども利用可能です。AI機能はプランや利用可能時間の確認が必要ですが、一度AI文字起こしを試してみたいという人は、第一候補に入れるべき一台です。
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