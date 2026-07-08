ソニーのノイキャンイヤホンが8000円以下。こういうのでいいんですよ【Amazonプライムデー2026】

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ソニー WF-C700N BZ

通常価格1万600円→7800円（26％オフ）

ソニーのノイズキャンセリング対応完全ワイヤレスイヤホンが2800円引き。8000円を切る価格で、通勤・通学中の電車やカフェのざわつきを抑えながら音楽を聴きたい人向けのモデルです。本体は小型・軽量設計で、毎日持ち歩くイヤホンとしても使いやすい1台です。

外音取り込みに対応し、音に集中したいときと、駅のアナウンスなどを聞きたいときで使い分けが可能。IPX4相当の防滴性能、10分充電で約60分再生できるクイック充電にも対応しています。ノイズキャンセリングON時は本体だけで最長7.5時間、ケース充電込みで最長15時間使えます。マルチポイント接続にも対応しているため、スマホとPCを切り替えながら使いたい人にも向いている、低価格ながら基本機能を押さえた完全ワイヤレスイヤホンです。こういうのでいいんですよ！