Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第69回
一升瓶を立てて冷やせる！ 晩酌ガチ勢向けの冷蔵庫が2万1800円【Amazonプライムデー2026】
2026年07月08日 13時45分更新
Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。
GDT Global Dream Technology AR-SK601AGDI
通常価格2万4800円→2万1800円（12％オフ）
GDTの60Lの1ドア小型冷蔵庫が3000円引き。日本酒やワイン、缶飲料をまとめて入れたい人向けのモデルで、晩酌用の飲み物を家庭用冷蔵庫と分けて保管したい人に向けた一台です。外形寸法は約幅47×奥行45×高さ63.2cmで、キッチンやダイニングに専用庫を追加したいときにも置きやすいサイズです。
一升瓶は立てたまま最大4本収納でき、2Lペットボトルなら最大6本まで入ります。冷却方式は直冷式で、冷蔵専用のため冷凍室は無し。ガラス扉とダークブラウンの落ち着いた見た目で、中身を確認しやすく、棚の位置を調整しながら瓶や缶を分けて収納できます。運転音は約24dBの公称値で、省エネ基準達成率は131％。あえて言いましょう、日本酒好きに響く一台です。
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