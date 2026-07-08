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BBQのお肉もアイスも冷やせる！アイリスオーヤマのポータブル冷蔵冷凍庫が37％オフ【Amazonタイムセール】
2026年07月08日 13時40分更新
Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。
アイリスオーヤマ IPD-3B-W
通常価格4万200円→2万5460円（37％オフ）
アイリスオーヤマの30Lポータブル冷蔵冷凍庫が、参考価格から1万4740円引き。マイナス20〜20度の温度設定に対応し、冷蔵だけでなく冷凍保存にも使えるため、キャンプやBBQ、長距離ドライブで飲み物や食材を冷やしておきたいときに便利です。約30Lの容量があり、車中泊やアウトドア用の冷蔵スペースを追加したい人に候補にしやすいモデルです。
AC100VとDC12V／24Vの2WAY電源に対応し、自宅ではサブ冷蔵庫、車内では車載用として使える仕様。消費電力は急速モード45W、節電モード30Wで、USBポート出力5V／1Aも搭載します。本体サイズは約幅61.5×奥行39×高さ37.5cm、重さは約12kgで、キャスターと折りたたみ式ハンドル付き。容量があるぶん中身を入れると重くなりますが、持ち上げるだけでなく転がして移動しやすい作りになっています。
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