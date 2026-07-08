一人暮らしや車中泊にちょうどいい　オームの13L保冷保温庫がセール中【Amazonプライムデー2026】

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オーム(OHM) COK-R136A-W

通常価格1万6644円→1万4201円（15％オフ）

オームの13L小型保冷保温ボックスが2443円引き。保冷だけでなく保温にも対応するモデルで、飲み物や軽食を季節に合わせて使い分けたい人に向いています。庫内容量は約13Lで、2Lペットボトルを縦に入れられるのでサブ用としても使いやすいサイズです。

車内アクセサリーソケット用のDC12Vにも対応し、専用ACアダプターとDC電源コードが付属します。保冷温度の目安は5℃±3℃で、保温温度の目安は55℃±5℃。庫内トレイ2枚とドアポケット2個付きで、飲み物や小物を分けて入れやすい作りで、ちょっとした保冷・保温スペースを追加したい人に向けた1台です。