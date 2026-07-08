ゲーム部屋にこれあったらヤバい。46L冷蔵庫が安くてピンチ【Amazonプライムデー2026】

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Tecnolove BR-46003

通常価格3万2999円→2万8841円（13％オフ）

46Lの小型冷蔵庫が4158円引き。飲み物を冷やしておきたい寝室やゲーミングスペース用のサブ冷蔵庫にぴったりのサイズです。幅43×奥行46.8×高さ50cmのコンパクトな1ドアタイプで、冷凍室はないため、あくまでもドリンクや軽食を保管したい人向けです。

温度は1〜18℃の範囲でタッチパネル調整に対応し、庫内温度も表示できます。左右開きドア、自動霜取り、庫内灯、棚板2枚を備え、ガラスドア越しに中身を確認しやすいのも便利。38dBの静音設計をうたっているので、自室専用の飲みもの用冷蔵庫を探している人はこの機会に候補に入れてみてはどうでしょう。