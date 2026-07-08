冷蔵庫が1万円台半ばはありがたすぎる。90Lモデルが衝動買い圏内に【Amazonプライムデー2026】

COMFEE' 冷蔵庫 RCT90WH/E

通常価格19,800円→15,980円（19％オフ）

90Lの2ドア冷蔵庫が3820円引き。冷凍室28L、冷蔵室62Lの小型モデルで、飲み物や日常の食材、冷凍食品をちょっとずつ入れたい一人暮らし向けの容量です。幅478×奥行509×高さ852mmのコンパクトサイズなので、サブ冷蔵庫としても使いやすい一台。

冷蔵室にはガラス棚、クリアケース、ドアポケットを備え、中身を分けて収納しやすい作り。天板は耐熱仕様で、条件が合えば電子レンジなどを上に置いてスペースを活用できます。直冷式のため霜取りの手間はありますが、冷蔵庫を1万円半ばで買えるのはありがたすぎる。