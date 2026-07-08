Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第64回
ワンルームの救世主っすわ。幅55cmの295L冷蔵庫が5万円切り【Amazonプライムデー2026】
2026年07月08日 13時20分更新
ハイセンス 冷蔵庫 HR-K280LS
通常価格5万5800円→4万9800円（11％オフ）
ハイセンスの295L冷蔵庫が6000円引き。冷蔵室145L、野菜室67L、冷凍室83Lを備えたモデルで、食材や冷凍食品をまとめて入れたい1〜2人暮らし向けの容量です。幅550mmのスリムな本体なので、容量は確保しつつ、コンパクトな部屋にも置きやすい1台です。
幅55cmのスリム設計で、真ん中野菜室や折りたたみ棚、大容量ドアポケットなど、細かいところの使い勝手を押さえているのがいいところ。省エネ達成率107％で節電モードまで備えているので、電気代が気になる人にもぴったりです。大きすぎないのに収納力は欲しい、という人にオススメしたい1台です。
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