ワンルームの救世主っすわ。幅55cmの295L冷蔵庫が5万円切り【Amazonプライムデー2026】

ハイセンス 冷蔵庫 HR-K280LS

通常価格5万5800円→4万9800円（11％オフ）

ハイセンスの295L冷蔵庫が6000円引き。冷蔵室145L、野菜室67L、冷凍室83Lを備えたモデルで、食材や冷凍食品をまとめて入れたい1〜2人暮らし向けの容量です。幅550mmのスリムな本体なので、容量は確保しつつ、コンパクトな部屋にも置きやすい1台です。

幅55cmのスリム設計で、真ん中野菜室や折りたたみ棚、大容量ドアポケットなど、細かいところの使い勝手を押さえているのがいいところ。省エネ達成率107％で節電モードまで備えているので、電気代が気になる人にもぴったりです。大きすぎないのに収納力は欲しい、という人にオススメしたい1台です。