野菜も冷凍食品もド〜ンと入る！ 東芝の551L冷蔵庫が18万円を切ってきた【Amazonプライムデー2026】

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東芝(TOSHIBA) 冷蔵庫 幅68.5cm 551L

通常価格22万8000円→17万9800円（21％オフ）

東芝の551Lフレンチドア冷蔵庫が4万8200円引き。冷蔵室280L、野菜室123L、冷凍室128Lを備えた6ドアモデルで、食材や飲み物、冷凍食品をまとめて入れたい家庭に使いやすい容量です。幅685mmの大容量タイプなので、搬入経路や設置スペースはあらかじめ確認しておきたいところです。

「もっと潤う 摘みたて野菜室」は、野菜の乾燥を抑えて保存しやすくする機能で、まとめ買いした野菜を使い切りたい家庭に便利。冷凍まわりは「おいしさ密封急冷凍」と「おいしさ持続上質冷凍」に対応し、作り置きにも便利。無線LAN機能やタッチオープンドアも搭載した多機能モデルがお買い得価格です。