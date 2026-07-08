Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第62回
アイスも冷凍食品もちゃんと入る安心感。一人暮らし向け冷蔵庫が2万7800円【Amazonプライムデー2026】
2026年07月08日 13時10分更新
Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。
Hisense HR-D1701B
通常価格3万5800円→2万7800円（22％オフ）
ハイセンスの2ドア冷蔵庫が参考価格の8000円引き。冷蔵室122L、冷凍室53Lの一人暮らし向けサイズで、自炊用の食材はもちろん、冷凍食品をまとめて入れたい人に使いやすい容量です。幅490mmのスリムタイプで、コンパクトな部屋にも置きやすいモデルです。
外形寸法は幅490×奥行558×高さ1429mmで、冷蔵室には2Lペットボトルを入れられるドアポケット、野菜や小物を入れやすいクリアケース、手入れしやすい強化ガラス棚を搭載。冷凍室は3段の引き出し式で、冷凍食品やアイスを分けて入れやすい作りです。しっかり冷凍庫が使える、一人暮らし向けとしては便利な一台です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第86回
デジタル薄さ約8.7mmでワイヤレス。CIOのモバイルバッテリーが5980円【Amazonプライムデー2026】
-
第85回
デジタル5000円台なら買っておきたい Ankerの100W急速充電器がセール中【Amazonプライムデー2026】
-
第84回
デジタルケーブル探さんでええねん。Ankerの巻取り式モバイルバッテリーが4890円【Amazonプライムデー2026】
-
第83回
デジタル初めてのスマートウォッチ、Apple Watchじゃなくてこれもアリ。CMF by Nothingが1万円切り【Amazonプライムデー2026】
-
第82回
デジタルただでさえコスパのいいEdifierがさらに値引きというヤバさ。デスク用スピーカーが2万円切り【Amazonプライムデー2026】
-
第81回
デジタル通勤中のケーブル地獄から抜けるのです… Ankerのワイヤレス充電バッテリーが25％オフ【Amazonプライムデー2026】
-
第80回
デジタルお風呂用スピーカー、もうこれでいいのでは？ Anker Soundcore 2が3890円【Amazonタイムセール】
-
第79回
デジタルノートPCも充電できる、Ankerの定番65W充電器が2690円。私も愛用してます【Amazonプライムデー2026】
-
第78回
デジタルゴロ寝でアニメ見るならこれですよ。XREAL One Proが10％オフ【Amazonプライムデー2026】
-
第77回
デジタル清水の舞台から飛び降りたい方、こちらです。XGIMIの4Kプロジェクターが5万円超オフ【Amazonプライムデー2026】
-
第76回
デジタル全部入りイヤホンが2万円台。JBL TOUR PRO 3が普通に欲しくて困る【Amazonプライムデー2026】
- この連載の一覧へ