アイスも冷凍食品もちゃんと入る安心感。一人暮らし向け冷蔵庫が2万7800円【Amazonプライムデー2026】

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Hisense HR-D1701B

通常価格3万5800円→2万7800円（22％オフ）

ハイセンスの2ドア冷蔵庫が参考価格の8000円引き。冷蔵室122L、冷凍室53Lの一人暮らし向けサイズで、自炊用の食材はもちろん、冷凍食品をまとめて入れたい人に使いやすい容量です。幅490mmのスリムタイプで、コンパクトな部屋にも置きやすいモデルです。

外形寸法は幅490×奥行558×高さ1429mmで、冷蔵室には2Lペットボトルを入れられるドアポケット、野菜や小物を入れやすいクリアケース、手入れしやすい強化ガラス棚を搭載。冷凍室は3段の引き出し式で、冷凍食品やアイスを分けて入れやすい作りです。しっかり冷凍庫が使える、一人暮らし向けとしては便利な一台です。