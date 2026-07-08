Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第61回
一人暮らしの洗濯機、これでヨシ！ 東芝の7kgモデルが4万円台前半に【Amazonプライムデー2026】
2026年07月08日 13時05分更新
東芝(TOSHIBA) AW-700Z2(W)
通常価格4万9800円→4万2330円（15％オフ）
東芝の縦型洗濯機が7470円引き。洗濯容量7kgモデルで、1人暮らし向けの1台です。幅555×奥行560×高さ990mmサイズなので、設置場所や防水パンの奥行きは、購入前に必ず確認しておいてくださいね。
ボディ幅515mmの縦型で、ステンレス槽、槽洗浄・槽乾燥コース、部屋干しモード、カセット式糸くずフィルターを搭載。標準コースの目安時間は約49分、標準水位は53〜23L、標準使用水量は約113Lです。部屋干しモードは脱水時間を延ばして水分を飛ばす仕組みで、室内干しの時間を短くしたいときに便利。槽まわりのケア機能も備え、1人暮らしにやさしい一台です。
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