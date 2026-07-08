Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第60回
12万円で洗濯物干しにさようなら〜。シャープのドラム式洗濯乾燥機が14％オフ【Amazonプライムデー】
2026年07月08日 13時00分更新
シャープ ES-S7J-WL
通常価格13万8800円→11万9800円（14％オフ）
シャープのドラム式洗濯乾燥機が1万9000円引き。洗濯容量7kg、乾燥容量3.5kgのモデルで、洗濯から乾燥まで1台で済ませたい1〜2人暮らしの家庭で使いやすいサイズです。左開きタイプなので、置き場所のドアの向きや周囲のスペースは事前に確認しておきたいところです。
ボディ幅598mm、外形寸法は幅640×奥行600×高さ1039mmで、内寸奥行540mm以上の防水パンに設置できるコンパクト設計。洗濯物をまとめて処理したい、槽や乾燥ダクトまわりの手入れの手間も減らしたいという人に向けた1台です。シャープはもともとドラム式選択乾燥機のコスパに定評のあるメーカー。設置条件が合うなら、候補に入れてみてはどうでしょう。
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