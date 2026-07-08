Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第59回
HiKOKIバッテリー渋滞、これで解決！ 4個充電できる充電器が45％オフ【Amazonプライムデー2026】
2026年07月08日 11時35分更新
HiKOKI(ハイコーキ) マルチポート充電器 14.4V 18V マルチボルトバッテリー対応 UC18YTSL
通常価格3万5420円→1万9600円（45％オフ）
HiKOKIのマルチポート充電器が、参考価格から1万5820円引き。14.4V／18Vのリチウムイオン電池と、残量表示付きのマルチボルト蓄電池に対応し、最大4個のバッテリーをまとめて充電できるのが特徴。HiKOKIのコードレス工具を複数使っている人なら要チェックの一台です。
こんな人にオススメ：
✓ HiKOKIの14.4V・18Vバッテリーを複数使っている人
✓ 充電しながらUSB機器や小型AC機器もまとめたい人
✓ 工具の充電環境を1台で整理したい人
電動工具が増えてくると、充電器や電源タップまわりが散らかりがち。本製品は4ポート充電に加えてUSB端子とACコンセントも備えているので、作業台やガレージの電源まわりをまとめやすいのが魅力です。HiKOKIのバッテリーを使い回している人には、買い足し候補としてオススメです。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第58回
デジタル湿った落ち葉もブワーッと一撃！ HiKOKIの充電式ブロワがセール中【Amazonプライムデー2026】
-
第57回
デジタル外でコンセント使いたい人集合！ 安心のハタヤ防雨型コードリールが15％オフ【Amazonプライムデー2026】
-
第56回
デジタルベランダの砂ぼこりをぶっとばーす！ジェントスの超小型ブロワーが47％オフ【Amazonプライムデー先行セール】
-
第55回
デジタル丸のこデビューにちょうどいい、HiKOKIの165mmモデルが半額以下【Amazonプライムデー2026】
-
第54回
デジタル床のホコリも食べこぼしもまとめてキレイに！ 乾湿両用クリーナーが2万円引き【Amazonプライムデー2026】
-
第53回
デジタル木がなくてもハンモックを楽しめる、折りたたみスタンドがセール中【Amazonプライムデー2026】
-
第52回
デジタル水道がない場所でもサッと洗える、コードレス高圧洗浄機が7884円【Amazonプライムデー2026】
-
第51回
デジタル庭の雰囲気が一気に変わりそう、ふかっとした人工芝が10％オフ【Amazonプライムデー2026】
-
第50回
デジタルDIYの主力工具に欲しい、HiKOKIの18Vインパクトドライバーが2万8800円【Amazonプライムデー2026】
-
第49回
デジタルDIYの最初の1本に欲しい、トルク3段階の電動ドライバーが6910円【Amazonプライムデー2026】
- この連載の一覧へ