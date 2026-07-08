HiKOKIバッテリー渋滞、これで解決！ 4個充電できる充電器が45％オフ【Amazonプライムデー2026】

HiKOKI(ハイコーキ) マルチポート充電器 14.4V 18V マルチボルトバッテリー対応 UC18YTSL

通常価格3万5420円→1万9600円（45％オフ）

HiKOKIのマルチポート充電器が、参考価格から1万5820円引き。14.4V／18Vのリチウムイオン電池と、残量表示付きのマルチボルト蓄電池に対応し、最大4個のバッテリーをまとめて充電できるのが特徴。HiKOKIのコードレス工具を複数使っている人なら要チェックの一台です。

こんな人にオススメ：

✓ HiKOKIの14.4V・18Vバッテリーを複数使っている人

✓ 充電しながらUSB機器や小型AC機器もまとめたい人

✓ 工具の充電環境を1台で整理したい人

電動工具が増えてくると、充電器や電源タップまわりが散らかりがち。本製品は4ポート充電に加えてUSB端子とACコンセントも備えているので、作業台やガレージの電源まわりをまとめやすいのが魅力です。HiKOKIのバッテリーを使い回している人には、買い足し候補としてオススメです。