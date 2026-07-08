湿った落ち葉もブワーッと一撃！ HiKOKIの充電式ブロワがセール中【Amazonプライムデー2026】

HiKOKI(ハイコーキ) 36V 充電式 ブロワ RB36DC(NN)

通常価格16,993円→15,400円（9％オフ）

ハイコーキの36V充電式ブロワが1593円引き。落ち葉や芝刈り後のゴミをまとめて吹き飛ばせるモデルです。湿った落ち葉にも対応しやすい大風量・高速風をうたい、庭仕事や剪定後の片付けを手早く終えたい人にオススメの一台です。

こんな人にオススメ：

✓ 庭の落ち葉掃除をまとめて済ませたい人

✓ 剪定や芝刈り後の清掃を手早く終えたい人

✓ クルーズコントロールやターボモードを使い分けたい人

風量を一定に保てるクルーズコントロール機能を搭載し、連続作業中にスイッチを押し続ける負担を減らしやすいのも特徴。バッテリーと充電器は別売りのため、すでにHiKOKIのマルチボルト36V機を使っている人は特にお買い得です。