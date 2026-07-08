Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第57回
外でコンセント使いたい人集合！ 安心のハタヤ防雨型コードリールが15％オフ【Amazonプライムデー2026】
2026年07月08日 11時30分更新
ハタヤ(HATAYA) SS-20AE
通常価格8979円→7632円（15％オフ）
ハタヤの屋外用コードリールが、プライムデー先行セールで1347円引き。20mのコード長に、2Pコンセント4個を備えた防雨型モデルで、庭仕事やガレージまわりで電源を引き回したいときに便利。屋外用として使えるコードリールを1台用意しておきたい人に向いたアイテムです。
こんな人にオススメ：
✓ 庭仕事や屋外DIYで電源を引き回したい人
✓ アウトドア向けの防雨型コードリールを探している人
✓ 屋内用プラグを屋外で使うことがある人
屋外で電源を使うなら、室内用延長コードで済ませるより、防雨型のコードリールを用意しておくほうが安心です。本製品は20mコードと4口コンセントで使い道が広く、庭の手入れやアウトドア、防災対策など出番が多そう。「あってよかった」という備えになりそうな一品です。
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