外でコンセント使いたい人集合！ 安心のハタヤ防雨型コードリールが15％オフ【Amazonプライムデー2026】

ハタヤ(HATAYA) SS-20AE

通常価格8979円→7632円（15％オフ）

ハタヤの屋外用コードリールが、プライムデー先行セールで1347円引き。20mのコード長に、2Pコンセント4個を備えた防雨型モデルで、庭仕事やガレージまわりで電源を引き回したいときに便利。屋外用として使えるコードリールを1台用意しておきたい人に向いたアイテムです。

こんな人にオススメ：

✓ 庭仕事や屋外DIYで電源を引き回したい人

✓ アウトドア向けの防雨型コードリールを探している人

✓ 屋内用プラグを屋外で使うことがある人

屋外で電源を使うなら、室内用延長コードで済ませるより、防雨型のコードリールを用意しておくほうが安心です。本製品は20mコードと4口コンセントで使い道が広く、庭の手入れやアウトドア、防災対策など出番が多そう。「あってよかった」という備えになりそうな一品です。