ベランダの砂ぼこりをぶっとばーす！ジェントスの超小型ブロワーが47％オフ【Amazonプライムデー先行セール】

ジェントス 充電式 ブロワー 疾風 はやて HYT-4L

通常価格10978円→5780円（47％オフ）

ジェントスの充電式ブロワーが参考価格から5198円引き。サイズは約幅37×奥行78×高さ129mm、本体重量は約254gとかなりコンパクト。風速はブースト時45m/s、ベランダの砂ぼこりをサッと吹き飛ばしたい人にオススメの一台です。

風量は弱・中・強の3段階で切り替えられ、ブーストはスイッチ長押し中だけ最大風量で作動します。使用時間は弱約90分、中約40分、強約20分、ブースト約10分。USB Type-C充電で約2時間で充電でき、ブロワーヘッド、シリコンノズル、USB Type-Cケーブルが付属します。120ルーメンのLEDライトも備え、暗い場所での作業にも使いやすい仕様です。

こんな人にオススメ：

✓ ベランダや庭の落ち葉・砂ぼこりをさっと飛ばしたい人

✓ 車内や作業スペースの細かいゴミを手早く片付けたい人

✓ 軽くて持ち出しやすい充電式ブロワーを探している人

掃除機を出すほどではない細かなゴミやホコリを、手早く飛ばしたいときに便利なアイテム。大型ブロワーほどの広範囲作業向けではありませんが、軽くて置き場所を取らず、車内の片付けにも使いやすいのが魅力です。小回りのきくブロワーを探している方には、候補の1つになるのでは。