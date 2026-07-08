丸のこデビューにちょうどいい、HiKOKIの165mmモデルが半額以下【Amazonプライムデー2026】

HiKOKI(ハイコーキ) FC6MA3

通常価格1万7930円→8800円（51％オフ）

HiKOKIのAC100V丸のこが、参考価格から9130円引きのセール中。165mm刃に対応し、最大切込み深さは90度で57mm、45度で38mm。アルミベース仕様で、木材や合板をまっすぐ切りたい人に向けた一台です。

無負荷回転数は5,500min⁻¹、消費電力は1050W、質量は3.2kg。コード式なのでバッテリー残量を気にせず作業でき、DIYでまとめて木材を切りたいときにも扱いやすい仕様です。標準付属品として165mmチップソーやガイドが入っており、必要なものがひと通りそろっているのも助かります。

こんな人にオススメ：

✓ 初めて丸のこを買う人

✓ DIYで木材カットをきちんとこなしたい人

✓ 軽めで扱いやすいAC電源モデルを探している人

丸のこは、手のこでは時間がかかる木材カットをラクにしてくれる道具。プロ向けの機能はいらないけどちゃんと使える一台を選びたいという人は、丸のこデビューにぜひ。