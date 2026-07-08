床のホコリも食べこぼしもまとめてキレイに！ 乾湿両用クリーナーが2万円引き【Amazonプライムデー2026】

DREAME T16 HHR32A

通常価格5万9800円→3万9800円（33％オフ）

DREAMEの乾湿両用クリーナーが、先行セールで2万円引き。25000Paの吸引力でゴミを吸い取りながら水拭きもできるため、フローリングのホコリ、食べこぼし、ベタつきをまとめて掃除したい人に向いた一台です。

約9.55cmの薄型ボディで180度フラットに倒せるため、ソファやベッド下など低い家具の奥にも入りやすい。ヘッドは左右80度まで動き、壁際や部屋のすみも掃除しやすい。さらに汚れ検知センサーで吸引力と水量を自動調整し、35分連続稼働、1000mlの浄水タンクで広めの床掃除にも対応します。

こんな人にオススメ：

✓ 床のベタつきとゴミを一度に片づけたい人

✓ ペット毛や髪の毛の絡まりが気になる人

✓ 掃除後のお手入れをなるべく楽にしたい人

自動洗浄と高温乾燥にも対応しているので、ローラーブラシの手入れを毎回手で頑張りたくない人にも合いそう。水拭き掃除機は後片付けが面倒だと使わなくなりがちですが、このモデルは掃除後の負担まで減らせます。面倒なく、床掃除をまとめて済ませたい人にオススメです。