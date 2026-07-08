Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第53回
木がなくてもハンモックを楽しめる、折りたたみスタンドがセール中【Amazonプライムデー2026】
2026年07月08日 11時10分更新
anymaka ハンモックスタンド AM-HSO
通常価格47,980円→43,180円（10％オフ）
anymakaのハンモックスタンドが4800円引き。フレームを開くだけでスタンドを立ち上げられる3秒設営のシンプル設計で、ハンモックを気軽に使いたい人にぴったりのアイテム。チェアモードとラウンジモードを切り替えられるので、座ってくつろいだり、寝転んで休んだりが簡単です。
こんな人にオススメ：
✓ キャンプや庭で手軽にくつろぎたい人
✓ しっかりした耐荷重のスタンドを探している人
✓ 片付けや持ち運びのしやすさも重視する人
航空機グレードのアルミニウムを採用し、耐荷重は250kg。本体重量は約10.4kgと重めで、安定感があります。300〜360cmの標準的なハンモックに対応し、8段階の張力調節で座り心地を変えられるのも便利です。ハンモックの心地良さを堪能するなら、良いハンモックスタンドをどうぞ。
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