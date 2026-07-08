水道がない場所でもサッと洗える、コードレス高圧洗浄機が7884円【Amazonプライムデー2026】

Yoeyang L10

通常価格1万2999円→7884円（39％オフ）

Yoeyangのコードレス高圧洗浄機が、参考価格から5115円引き。公称8.5MPaの水圧ながら本体は約560gと軽く、クルマや玄関まわりをサッと洗いたい人に向いたモデル。水道や電源が近くにない場所でも使える自吸式なので、バケツの水を使って掃除できるのが便利です。

こんな人にオススメ：

✓ 洗車や網戸掃除をサッと済ませたい人

✓ 水道がない場所でも使いたい人

✓ 軽くて扱いやすい高圧洗浄機を探している人

6in1回転ノズルや泡ノズル、5mホースなどが付属し、届いてすぐ使える内容。バッテリーはマキタ18V系との互換をうたい、残量表示にも対応。大型機の本格的なパワーを求められる製品ではありませんが、玄関先の砂ぼこりや車の足まわりが気になる人にはオススメの日常的ガジェットです。