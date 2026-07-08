庭の雰囲気が一気に変わりそう、ふかっとした人工芝が10％オフ【Amazonプライムデー2026】

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タンスのゲン 人工芝 1×10m 芝丈35mm 高耐久 高密度 44万本/m2 リアル ロール式 安全品質 抜けにくい UVカット 耐候性 人工芝生 U字ピン 24本付き 50900017(89269)

通常価格7999円→7199円（10％オフ）

タンスのゲンのロール式人工芝が、参考価格から800円引きのセール中。1×10mの敷きやすいサイズで、芝丈は35mm、芝葉の密度は44万本/m²。庭を手早く整えたい、土やコンクリートの印象をやわらげたい人向けです。

芝葉は倒れにくいC型パイルで、素材はポリエチレンとポリプロピレン。土台にはラテックスを使い、抜けにくさや耐久性にも配慮されています。U字固定ピンは24本付属するため、1個買えば固定まで進めやすいセット内容です。

こんな人にオススメ：

✓ 庭やベランダを手軽に見栄えよくしたい人

✓ 芝丈35mmのふかっとした質感を求める人

✓ ピン付きで、届いてすぐ設置したい人

人工芝は、密度や芝葉の形で見た目や踏み心地の印象が変わりやすいもの。タンスのゲンの人工芝は35mm丈と44万本/m²の高密度仕様で、庭の一角を明るく見せたいときに使いやすい内容です。外構工事までは考えていないけど、足元の雰囲気を変えたいという人は一度試してみては。