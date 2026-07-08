Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第51回
庭の雰囲気が一気に変わりそう、ふかっとした人工芝が10％オフ【Amazonプライムデー2026】
2026年07月08日 11時00分更新
Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。
タンスのゲン 人工芝 1×10m 芝丈35mm 高耐久 高密度 44万本/m2 リアル ロール式 安全品質 抜けにくい UVカット 耐候性 人工芝生 U字ピン 24本付き 50900017(89269)
通常価格7999円→7199円（10％オフ）
タンスのゲンのロール式人工芝が、参考価格から800円引きのセール中。1×10mの敷きやすいサイズで、芝丈は35mm、芝葉の密度は44万本/m²。庭を手早く整えたい、土やコンクリートの印象をやわらげたい人向けです。
芝葉は倒れにくいC型パイルで、素材はポリエチレンとポリプロピレン。土台にはラテックスを使い、抜けにくさや耐久性にも配慮されています。U字固定ピンは24本付属するため、1個買えば固定まで進めやすいセット内容です。
こんな人にオススメ：
✓ 庭やベランダを手軽に見栄えよくしたい人
✓ 芝丈35mmのふかっとした質感を求める人
✓ ピン付きで、届いてすぐ設置したい人
人工芝は、密度や芝葉の形で見た目や踏み心地の印象が変わりやすいもの。タンスのゲンの人工芝は35mm丈と44万本/m²の高密度仕様で、庭の一角を明るく見せたいときに使いやすい内容です。外構工事までは考えていないけど、足元の雰囲気を変えたいという人は一度試してみては。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第59回
デジタルHiKOKIバッテリー渋滞、これで解決！ 4個充電できる充電器が45％オフ【Amazonプライムデー2026】
-
第58回
デジタル湿った落ち葉もブワーッと一撃！ HiKOKIの充電式ブロワがセール中【Amazonプライムデー2026】
-
第57回
デジタル外でコンセント使いたい人集合！ 安心のハタヤ防雨型コードリールが15％オフ【Amazonプライムデー2026】
-
第56回
デジタルベランダの砂ぼこりをぶっとばーす！ジェントスの超小型ブロワーが47％オフ【Amazonプライムデー先行セール】
-
第55回
デジタル丸のこデビューにちょうどいい、HiKOKIの165mmモデルが半額以下【Amazonプライムデー2026】
-
第54回
デジタル床のホコリも食べこぼしもまとめてキレイに！ 乾湿両用クリーナーが2万円引き【Amazonプライムデー2026】
-
第53回
デジタル木がなくてもハンモックを楽しめる、折りたたみスタンドがセール中【Amazonプライムデー2026】
-
第52回
デジタル水道がない場所でもサッと洗える、コードレス高圧洗浄機が7884円【Amazonプライムデー2026】
-
第50回
デジタルDIYの主力工具に欲しい、HiKOKIの18Vインパクトドライバーが2万8800円【Amazonプライムデー2026】
-
第49回
デジタルDIYの最初の1本に欲しい、トルク3段階の電動ドライバーが6910円【Amazonプライムデー2026】
- この連載の一覧へ