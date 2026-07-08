Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第50回
DIYの主力工具に欲しい、HiKOKIの18Vインパクトドライバーが2万8800円【Amazonプライムデー2026】
2026年07月08日 10時55分更新
HiKOKI(ハイコーキ) 18V 充電式 インパクトドライバ WH18DC
通常価格36,821円→28,800円（22％オフ）
ハイコーキの18Vインパクトドライバーが8021円引き。Amazon.co.jp限定の初回修理保証付きで、バッテリー1個、充電器、ケースまでそろうセットなので、届いたらすぐ使えます。家具の組み立てや家まわりの補修など、手回しでは大変な作業をしっかり進めたい人に向いた一台です。
WH18DCはトリプルハンマ機構を採用し、最大締付トルク180N・m、ヘッド長さ114mmのコンパクト設計が特徴。低速でもモーターが止まりにくく、ビット振れやカムアウトを抑えやすい作りなので、長いビスの締め込みだけでなく、小ねじやサッシビスのような慎重に進めたい作業にも使いやすい。3灯LEDで先端まわりを照らしやすいのも便利です。
こんな人にオススメ：
✓ DIYや家具組み立てを本格的に始めたい人
✓ 1台で締め付け作業をしっかりこなしたい人
✓ 保証付きで安心感のある電動工具を選びたい人
手軽な入門機ではなく、長く使えるしっかりした1台を選びたい人向けのモデル。木工から金具の取り付けまで幅広く使えます。付属品込みでこの価格なら、長〜く付き合うDIY用の主力工具として候補として検討してもよさそうです。
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