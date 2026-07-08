キッチンと洗面所に1本ずつ置きたい。ゴキジェットプロ2本セットが安い【Amazonプライムデー2026】

ゴキジェットプロ 450ml×2本

通常価格2,288円→1,603円（30％オフ）

アース製薬のゴキブリ用殺虫スプレーが、参考価格から685円引きのセール中。450mlの2本パックなので、キッチンや洗面所など、出やすい場所に分けて置いておきたい。気温が上がる時期に、見かけてから慌てないよう備えておきたい人に使いやすいセットです。

有効成分イミプロトリンの速効効果で、ゴキブリをすばやくノックダウン。すき間用ノズル付きで、冷蔵庫の裏など手が届きにくい場所にも噴射しやすい仕様です。無香料タイプで、殺虫剤のにおいが気になりやすい場所にもオススメ。

こんな人にオススメ：

✓ ゴキブリ対策を今のうちに整えておきたい人

✓ キッチンや洗面所のすき間対策を重視する人

✓ 2本セットで家じゅうに備えたい人

夏前の備えはもちろん、そろそろ古くなった殺虫スプレーの入れ替え用としていかがですか。