Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第47回
夏本番前の雑草対策に、ラウンドアップの定番除草剤が15％オフ【Amazonプライムデー2026】
2026年07月08日 10時35分更新
日産化学 除草剤 ラウンドアップマックスロードAL 4.5L
通常価格2264円→1922円（15％オフ）
日産化学の定番除草剤が342円引きでセール中。希釈せずにそのまま使えるシャワータイプなので、キャップを開けて雑草の葉に直接かけるだけで使えるのが便利。庭や駐車場の雑草を、草むしりだけでは追いつきにくい時期にまとめて手入れしたい人に向いた一本です。
こんな人にオススメ：
✓ 庭や家まわりの雑草を手早く対策したい人
✓ 希釈なしで使える除草剤を探している人
✓ 4.5Lの容量でしっかり使いたい人
有効成分はグリホサートカリウム塩0.96％で、葉から入って根まで枯らすタイプ。スギナなどしつこい雑草には多めに散布する必要があるため、広い場所に薄くまくより、気になる雑草にしっかりかける使い方が合いそうです。草取りは一度始めると時間も体力も使うので、これから夏本番がやってくる前に対策しておきたいところです。
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