Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第46回
洗車も外壁もベランダも本気で洗える、ケルヒャー最上位クラスが6万4800円【Amazonプライムデー2026】
2026年07月08日 10時30分更新
ケルヒャー(Karcher) 1.603-544.0
通常価格7万6780円→6万4800円（16％オフ）
ケルヒャーの最上位クラス高圧洗浄機が、プライムデー先行セールで1万1980円引き。水冷式モーターを採用したサイレントモデルで、最大許容圧力12MPa、最大吐出水量430L/hのしっかりした洗浄力を備えています。洗車や玄関、ベランダ、外壁まわりなど、家の外まわりをまとめて洗いたい人に向いた一台です。
12mのプレミアムフレックス高圧ホースとホースリール付きで、車のまわりを移動しながら洗うときや、広めの場所を掃除するときにも扱いやすい仕様です。5in1マルチパワージェットは洗う場所に合わせて使い分けられるのが便利。テラスクリーナーも付属し、床面の水ハネを抑えながら広い範囲を洗いやすくなっています。
こんな人にオススメ：
✓ 洗車と外まわり掃除をまとめてこなしたい人
✓ 静音性も重視して高圧洗浄機を選びたい人
✓ 長めのホースや多機能ノズルで作業効率を上げたい人
高圧洗浄機を年に数回ではなく、普段の洗車やベランダ掃除にしっかり使いたい人向けのモデルです。サイズと重さはそれなりにありますが、そのぶんホースリールや長いホース、多機能ノズルなど装備は充実。静かさと洗浄力の両方を重視して選びたいという人には特にオススメです。
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