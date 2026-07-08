玄関もガレージも一気に片づきそう、アイリスオーヤマの5段ラックが6450円【Amazonプライムデー2026】

アイリスオーヤマ プラスチックラック PLR-7205 ブラック

通常価格8778円→6450円（27％オフ）

アイリスオーヤマのプラスチックラックが、参考価格から2328円引きのセール中。幅72cm、奥行40cm、高さ186.3cmの5段タイプで、棚板1枚あたり約30kg、全体で約135kgまで載せられる仕様。玄関の靴やガレージの工具、園芸用品、洗剤ストックなどをまとめて置きたい人に使いやすいサイズです。

工具不要で、脚パーツをはめ込むだけで組み立てられるのも便利。主要素材はポリプロピレンなのでサビにくく、濡れた靴を置く玄関まわりやベランダでも使いやすい作り。棚板はメッシュ状で水がたまりにくく、側面の穴にはフックや小物を掛けられます。

こんな人にオススメ：

✓ 玄関やガレージの小物をすっきり片付けたい人

✓ 工具なしでラクに組み立てたい人

✓ サビを気にせず使える棚が欲しい人

靴や掃除道具の置き場を決めたいときにちょうどいいラック。ブラックで見た目もすっきりしていて、屋内外の収納を増やしやすいのが魅力です。金属ラックのサビが気になる場所や、手軽に棚を追加したい場所に置きやすいのが◎。