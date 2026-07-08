Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第45回
玄関もガレージも一気に片づきそう、アイリスオーヤマの5段ラックが6450円【Amazonプライムデー2026】
2026年07月08日 10時25分更新
アイリスオーヤマ プラスチックラック PLR-7205 ブラック
通常価格8778円→6450円（27％オフ）
アイリスオーヤマのプラスチックラックが、参考価格から2328円引きのセール中。幅72cm、奥行40cm、高さ186.3cmの5段タイプで、棚板1枚あたり約30kg、全体で約135kgまで載せられる仕様。玄関の靴やガレージの工具、園芸用品、洗剤ストックなどをまとめて置きたい人に使いやすいサイズです。
工具不要で、脚パーツをはめ込むだけで組み立てられるのも便利。主要素材はポリプロピレンなのでサビにくく、濡れた靴を置く玄関まわりやベランダでも使いやすい作り。棚板はメッシュ状で水がたまりにくく、側面の穴にはフックや小物を掛けられます。
こんな人にオススメ：
✓ 玄関やガレージの小物をすっきり片付けたい人
✓ 工具なしでラクに組み立てたい人
✓ サビを気にせず使える棚が欲しい人
靴や掃除道具の置き場を決めたいときにちょうどいいラック。ブラックで見た目もすっきりしていて、屋内外の収納を増やしやすいのが魅力です。金属ラックのサビが気になる場所や、手軽に棚を追加したい場所に置きやすいのが◎。
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