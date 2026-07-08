Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第44回
手作業のヤスリがけに戻れなくなりそう、京セラのサンダポリッシャーが8485円【Amazonプライムデー2026】
2026年07月08日 10時20分更新
京セラ(Kyocera) RSE-1250
通常価格9982円→8485円（15％オフ）
京セラの旧リョービ系サンダポリッシャーが、先行セールで1497円引き。125mmペーパー対応のAC式モデルで、消費電力は300W、回転数は6000〜12000min⁻¹。木材の表面ならしや塗装前の下地づくり、さらにはワックスがけまで、DIYで幅広く使いたい人に向いている一台です。
こんな人にオススメ：
✓ 机や棚の研磨を手早く進めたい人
✓ 仕上げのムラをできるだけ抑えたい人
✓ AC式でパワーのあるサンダポリッシャーを探している人
手で紙やすりをかける作業は、面積が広くなるほど時間も疲れも増えがち。RSE-1250は木工の研磨から車まわりのポリッシングまで使えるので、DIY用に一台あると作業の幅が広がります。棚や机の補修を自分で進めてみたいという人には、お試しで買いやすいタイミングです。
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