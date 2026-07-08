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Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第43回

鍵の閉め忘れが気になる人へ、Natureのスマートロックセットが5000円引き【Amazonプライムデー2026】

2026年07月08日 10時15分更新

文● ASCII編集部セール担当

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Nature Remo Nature Key Lock-SET
通常価格3万2800円→2万7800円（15％オフ）

　Nature LockとNature Keyのセットが5000円引きでセール中。玄関ドアの内側に後付けして使うスマートロックで、外出時のオートロックや、Nature Keyを持って近づくだけのハンズフリー解錠に対応。鍵を取り出す手間を減らしたい人や、玄関の閉め忘れが気になりやすい人に向いたセットです。

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　Nature Homeアプリでは、鍵の状態や開閉履歴、電池残量を確認できます。別売りのNature Remo 3、Nature Remo Lapis、Nature Remo mini 2 Premiumと連携すれば、外出先からの状態確認や施錠操作、家族の帰宅通知も利用可能。Nature Keyはスマホを持たない家族でも使いやすく、Appleの「探す」アプリにも対応しています。

　こんな人にオススメ：

　✓ 鍵の締め忘れが気になる人
　✓ 子どもの帰宅をスマホで確認したい人
　✓ 工事なしでスマートロックを導入したい人

　オートロック、ハンズフリー解錠、アプリでの履歴確認まで使えるので、毎日の鍵まわりを少しラクにしたい人に合うセットです。外出先からの操作や通知には対応するNature Remoシリーズとの連携が必要なため、手持ちの機器や導入条件は確認しておきたいところ。玄関の鍵をスマート化したい人には試しやすい一品です。

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