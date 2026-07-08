バッテリーと急速充電器付きですぐ使える、HiKOKIの刈払機が4万7700円【Amazonプライムデー】

HiKOKI(ハイコーキ) CG36DC(WAZ)

通常価格59,180円→47,700円（19％オフ）

ハイコーキの36V充電式刈払機が、参考価格から1万1480円引きのセール中です。マルチボルトバッテリー1個と急速充電器が付いたセットなので、届いてから使い始めやすいのがポイント。エンジン式の扱いづらさを避けつつ、庭や空き地の草をしっかり刈りたい人に向いた一台です。

高耐久ブラシレスモーターを搭載し、従来機比約1.6倍の高トルクをうたうモデル。刈刃は外径255mmのチップソーで、回転数はエコ、オート、パワーの3モードから選べます。負荷がかかると回転数を自動で上げるオートモードもあり、草の密度に合わせて作業しやすい仕様です。

こんな人にオススメ：

✓ 充電式で庭や空き地の草刈りをしたい人

✓ バッテリーと充電器付きで一式そろえたい人

✓ パワー重視で、手元操作のしやすさも欲しい人

草刈り機は重さやパワー不足が気になると作業が負担になりがちですが、手元スイッチやスピンドルロックなど、使いやすさにも配慮されています。ハイコーキの36V系を使っている人はもちろん、家庭用から一歩進んだ充電式刈払機を選びたい人にも候補にしやすいセールです。