Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第41回
洗車もベランダ掃除も一気に片づく、ケルヒャーの高圧洗浄機が2万2800円【Amazonプライムデー2026】
2026年07月08日 10時05分更新
ケルヒャー(Karcher) 高圧洗浄機 K3 HR-X 1.599-282.0
通常価格27,478円→22,800円（17％オフ）
ケルヒャーの高圧洗浄機が4,678円引きの先行セール中です。最大許容圧力10MPa、最大吐出水量396L/hのコード式モデルで、洗車やベランダ、玄関まわりの泥・黄砂・花粉汚れをまとめて落としたい人に向いた一台。静音モデルではありませんが、そのぶん価格を抑えながら、しっかり外まわりを洗えるモデルを選びたい人には候補に入れやすい内容です。
高圧ホースは10mで、ホースリール付きのため使ったあとの収納もしやすい仕様。本体には車輪とハンドルがあり、庭先や駐車場まわりでも移動しやすいのが便利です。付属品はトリガーガンやフォームノズルなどがそろっており、洗う場所や汚れに合わせた使い分けがしやすくなっています。
こんな人にオススメ：
✓ 洗車やベランダ掃除を一気に片づけたい人
✓ コード式で安定した水圧を重視する人
✓ ホース収納や持ち運びのしやすさも気になる人
高圧洗浄機は、準備や片付けが面倒だと使う回数が減りがち。その点、このモデルは10mホースを巻き取ってしまえるので、使用後の片付けがラクチンです。フォームノズルも付くため、洗車や外まわりの掃除を家で済ませたい人には使いどころが多そうです。初めての1台としても、買い替え用としても選びやすいセールです。
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