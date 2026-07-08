玄関の安心感が一気に上がりそう、Ringの4K防犯ドアホンが1万円超オフ【Amazonタイムセール】

Ring 防犯ドアホン プロ 5CFYA2

通常価格5万4900円→4万3920円（20％オフ）

Ringの防犯ドアホンが、通常価格から1万980円引きのセール中。4K高画質ビデオ、10倍ズーム、モーション検知、サイレンを備え、ドアホン、防犯カメラ、屋内チャイムをまとめて使える3in1のスマートセキュリティ機器。スマホのRingアプリで来客確認や応対ができるので、外出中の配達対応や玄関先の見守りを見直したい人に向いたモデルです。

こんな人にオススメ：

✓ 玄関の防犯性をしっかり高めたい人

✓ スマホで来客確認や応対をまとめたい人

✓ Amazon Echoなどと連携して使いたい人

インターホンを玄関の見守りにも使いたい人向けの一台。映像確認はスマホやAlexa対応デバイスが中心になるため、使い方に合うかどうかは確認しておきたいところ。Ringの上位機能を使って玄関まわりの不安を減らしたい人には、直球でオススメできるセールです。