バッテリー2個付きですぐ使える！ HiKOKIのインパクトドライバーが1万6700円【Amazonプライムデー2026】

HiKOKI(ハイコーキ) 18V インパクトドライバー FWH18DF(2BG)

通常価格3万4760円→1万6700円（52％オフ）

HiKOKIの18Vインパクトドライバーが、参考価格から1万8060円引きのセール中。最大トルク150N・mの18Vモデルで、普通ボルトM6〜M14、高力ボルトM6〜M12、小ねじM4〜M8に対応。家具の組み立てから、家まわりのちょっとした補修まで、手回しでは大変な作業をラクに進めたい人に向いた一台です。

2.0Ahバッテリー2個、急速充電器、No.2プラスビットまで付属するセットで、買ってすぐ使えるのも魅力。バッテリー装着時の重さは約1.4kgで、細径ハンドルやスイッチ連動の白色LEDライトも備えます。電池残量表示付きのバッテリーなので、作業中に残量を確認しやすいのも助かります。

こんな人にオススメ：

✓ DIYや家具の組み立てを本格的に進めたい人

✓ 1台目として、電池2個付きのセットを選びたい人

✓ ボルト締めや木工でしっかりした馬力がほしい人

プロ用の最上位機ほど多機能ではありませんが、家庭のDIYや修繕用としては必要なものがまとまっていて扱いやすい内容。初めてインパクトドライバーを買う人、安い工具から買い替えたい人に特にオススメのセールです。