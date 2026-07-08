Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第38回
予備バッテリー付きで長〜く使える、ダイソンのコードレス掃除機が29％オフ【Amazonプライムデー2026】
2026年07月08日 09時40分更新
Dyson(ダイソン) SV50 FC EX
通常価格9万7020円→6万8410円（29％オフ）
ダイソンのコードレス掃除機が2万8610円引きのセール中。交換用バッテリーとバッテリー充電ホルダーが付いたAmazon.co.jp限定モデルで、バッテリーを交換すれば最長60分運転できるのがポイント。掃除の途中で充電切れになる不安を減らしやすく、リビングから寝室、廊下までまとめて掃除したい人にも使いやすい構成です。
世界最薄をうたうスリム設計に加え、全方向に動かしやすいヘッドで、家具の脚まわりや壁際、狭いすき間にも入りやすいのが特徴です。フラットに寝かせると約9.5cmの低い家具下にも届くため、ソファやベッドの下にたまりがちなホコリ対策にも便利。前後2つのLEDがホコリを照らすので、暗い場所や床の細かなゴミも見つけやすくなっています。
こんな人にオススメ：
✓ ソファやベッド下のホコリが気になる人
✓ 軽さと取り回しのよさを重視する人
✓ 長く使える1台を探している人
吸引力だけでなく、家具まわりやすき間をラクに掃除できる使いやすさまで重視したい人向けの一台。価格は安くありませんが、予備バッテリーと充電ホルダー付きで長めに使いやすいセットになっているのも◎。低い家具の下までこまめに掃除したい人にはオススメのセール品です。
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