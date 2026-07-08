家にも車にも置きたくなる、DJIの1kWhポータブル電源が4万7713円【Amazonプライムデー2026】

DJI Power 1000 Mini

通常価格5万6133円→4万7713円（15％オフ）

DJIの1kWhクラスのポータブル電源が8420円引きです。容量は1008Whで、AC出力は最大1000W、連続800Wに対応。冷蔵庫や通信機器、照明、ノートPCまわりの予備電源として使いやすく、キャンプや車中泊、停電対策を検討する人向け。本体は約11.5kg、サイズは314×212×216mmで、大容量モデルとしては持ち運びやすい部類です。

こんな人にオススメ：

✓ キャンプや車中泊で家電を使いたい人

✓ 停電対策として家庭用の予備電源を探している人

✓ 充電時間の短さを重視したい人

LFPバッテリー採用で、4000サイクル後も80％以上の容量維持をうたう長寿命設計。0.01秒のUPS機能や内蔵LEDも備えており、普段は家庭の予備電源として置き、外ではアウトドア用として持ち出せます。特に大型機ほど重すぎない容量がほしい人にオススメしたい一台です。