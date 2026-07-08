Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第36回
ソファのシミ、自分で洗える！ アイリスオーヤマのリンサークリーナーが42％オフ【Amazonプライムデー2026】
2026年07月08日 09時30分更新
アイリスオーヤマ RNS-300
通常価格1万5488円→8981円（42％オフ）
テレビ番組でも紹介されたアイリスオーヤマのリンサークリーナーが6507円引き。水を吹きつけて汚れを浮かせ、浮いた汚れを水ごと吸い取る布製品向けのクリーナーで、布製ソファやカーペット、車内シートなど、洗濯機に入れられない場所の手入れに便利。掃除機では取りきれないシミや食べこぼし跡が気になる家庭に向いた一台です。
定格消費電力は330W、吸込仕事率は30Wで、回収タンク有効容量は0.5L、満水タンク容量は0.3L。本体は約2.7kgのコンパクトモデルなので、部屋全体を一気に洗うというより、気になった場所を部分的にきれいにしたいときに使いやすいタイプです。約40℃までのお湯に対応しているため、水だけでは落ちにくい汚れを洗いたいときにも助かります。
こんな人にオススメ：
✓ ソファやラグのシミ汚れが気になっている人
✓ ペットや子どもがいて布製品の汚れ対策をしたい人
✓ 車内のシートを自分で手入れしたい人
「布製品を水で洗う」ためのクリーナー。ソファやラグを丸洗いに出すほどではないけれど、家で気になる汚れをどうにかしたい、という人にオススメの製品。コンパクトで収納しやすく、ペットまわりや子どもの食べこぼし対策として持っておくと出番がありそうです。
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