Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第35回
これだけで停電対策ほぼ完成、Jackeryの電源＋ソーラーパネルが47％オフ【Amazonプライムデー2026】
2026年07月08日 09時25分更新
Jackery ポータブル電源 1000 New 100W ソーラーパネル 1枚 2点セット SG1000-New
通常価格15万4600円→8万2247円（47％オフ）
Jackeryのポータブル電源と100Wソーラーパネルの2点セットが、参考価格から7万2353円引き。ポータブル電源本体は1070Whの容量に定格出力1500Wを備え、冷蔵庫や照明、スマホの充電はもちろん、電子レンジやケトルなど消費電力の大きい家電にも使いやすい仕様。約10.8kgとこの容量帯では持ち運びやすく、家の中での移動や車への積み込みもしやすいサイズ感です。
家庭用コンセントなら緊急充電モードで最短約60分、高速充電モードで約1.7時間で満充電でき、ソーラー入力は最大400Wまで対応します。停電時に自動で電源を切り替えるUPS機能や、充電しながら給電できるパススルー機能にも対応しているので、普段から防災用として備えつつ、キャンプや車中泊でも使いやすいセットです。
こんな人にオススメ：
✓ 停電対策を本気で整えたい人
✓ キャンプや車中泊で家電も使いたい人
✓ 重すぎない大容量ポータブル電源を探している人
LFPバッテリー採用で、4000回の充電サイクル後もバッテリー残量70％を維持するとうたう長寿命設計です。100Wソーラーパネルがセットなので、コンセント充電だけでなく太陽光でためる使い方もすぐ試せます。防災用だけでしまい込んでしまうより、アウトドアや日常の非常用電源として使いながら備えたい人にオススメの組み合わせです。
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