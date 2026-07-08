【大容量ポタ電が安い】Jackeryの1536Whモデルが7万7895円！ ほぼ半額の48％オフ【Amazonプライムデー】

Jackery JE-1500D

通常価格149,800円→77,895円（48％オフ）

Jackeryの1500Wh級ポータブル電源がほぼ半額。容量1536Wh、定格出力2000W、瞬間最大4000Wの高出力モデルで、冷蔵庫や照明、通信機器の備えに加え、電子レンジや電気ストーブなど消費電力の大きい家電も使いやすい仕様。本体は約330×221×242mm、重量約14.5kgで、同容量帯としては置き場所を取りにくいサイズ感です。

家庭用コンセントなら最速1時間で80％、約1.5時間でフル充電できるため、普段はしまっておき、必要なときに充電し直しやすいのも便利です。停電時は0.01秒以内にポータブル電源側へ切り替わるUPS機能と、充電しながら給電できるパススルー機能にも対応。デスクトップPCや冷蔵庫など、電源が急に落ちると困る機器の備えにも向いています。

こんな人にオススメ：

✓ 防災用に頼れる大容量電源を探している人

✓ 車中泊やキャンプで家電も使いたい人

✓ デスクトップPCや冷蔵庫の停電対策を考えている人

LFPバッテリー採用で、充放電サイクルは6000回をうたう長寿命設計。100％の状態で1年間保管しても自然放電は約5％に抑えられるとされており、非常用としてしまっておきやすいのも安心材料です。大容量でもできるだけ扱いやすいモデルを選びたい人に特にオススメの1品です。