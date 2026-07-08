ケルヒャーの小型高圧洗浄機が6000円引き！ 洗車やベランダ掃除に便利【Amazonプライムデー2026】

ケルヒャー(Karcher) 1.600-071.0

通常価格27,800円→21,800円（22％オフ）

ケルヒャーの「K MINIプラス」が、プライムデー先行セールで6000円引き。最大許容圧力9MPa、最大吐出水量330L/hの家庭用高圧洗浄機で、洗車やベランダ、玄関まわりの泥・花粉・黄砂を落としたいときに使いやすいモデル。本体は約3.9kgと軽く、サイズも幅約23.3cm、奥行き約28cm、高さ約29.5cmとコンパクトです。

付属の5m高圧ホースはしなやかなタイプで、狭い場所でも取り回しやすいのが特徴。トリガーガンやノズル類をまとめて収納できるケース付きなので、使ったあとに片付けやすく、物置や棚のすき間にも置きやすい仕様です。大きな高圧洗浄機は置き場所に困るけれど、外まわりの掃除をラクにしたい人にはちょうどよさそうです。

こんな人にオススメ：

✓ 洗車や外回りの掃除を手軽にしたい人

✓ 収納スペースが限られている人

✓ 初めて高圧洗浄機を買う人

高圧洗浄機は、出すのが面倒だと結局使わなくなりがち。その点、K MINIプラスは軽くてしまいやすく、思い立ったときに取り出しやすいのが魅力です。ケルヒャーの家庭用モデルを試してみたい人や、ベランダ・玄関・車まわりの掃除をもう少しラクにしたい人にオススメしたい一品です。