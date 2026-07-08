Ankerの大容量ポータブル電源が半額！ 2048Wh・2000Wモデルが9万9950円【Amazonプライムデー】

Anker ポータブル電源 大容量 2048Wh Solix C2000 Gen 2 高出力AC 2000W リン酸鉄 10年長寿命

通常価格19万9900円→9万9950円（50％オフ）

Ankerの大容量ポータブル電源が、参考価格からちょうど半額のタイムセール中です。2048Whの容量に定格2000W出力を備え、冷蔵庫や照明、通信機器のバックアップはもちろん、消費電力の大きい家電も使いやすい仕様。停電時に3〜5人で約2〜3日使える目安も示されており、防災用に便利な一台です。

最短99分で満充電できる急速充電に対応するのも大きな魅力。災害前の備え直しや、キャンプ・車中泊の出発前にも充電待ちのストレスを減らせます。本体は約18.9kgで、2000Wh帯としては軽量化され、両側のダブルグリップで持ち運びやすさにも配慮。さらに拡張バッテリー、約10msの停電時自動切り替え、専用アプリ操作までそろっています。

こんな人にオススメ：

✓ 防災用の“本命”ポータブル電源を探している人

✓ 冷蔵庫や電子レンジも想定して選びたい人

✓ キャンプや車中泊で大容量・高出力を重視する人

リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、10年以上使える長寿命設計をうたうモデルです。停電対策やアウトドア用電源をしっかり整えたい人向け。容量、出力、充電速度、扱いやすさのバランスを考えると、半額はかなり良いですよ。