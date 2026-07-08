ケルヒャーのコードレス高圧洗浄機が1万2999円！ ベランダや洗車の“ちょい洗い”に便利【Amazonプライムデー】

ケルヒャー(Karcher) コードレス高圧洗浄機

通常価格14980円→12999円（13％オフ）

ケルヒャーのハンディ高圧洗浄機が1981円引きでセール中です。USB-C充電式のバッテリー一体型で、電源や水道が近くにない場所でも使えるのがポイント。4in1ノズル、5m自吸用ホース、ペットボトルホルダー、洗浄剤ノズルまで付属し、ベランダや玄関、車まわりの軽い汚れをサッと流したいときに役立ちます。

こんな人にオススメ：

✓ 玄関やベランダの汚れを手早く落としたい人

✓ 洗車やアウトドア用品をサッと洗いたい人

✓ 外でも使える洗浄機が欲しい人

大型機の代わりというより、日常のちょい汚れを気軽に処理するための一台。道具を出すのが面倒で掃除を後回しにしがちな人ほど、コードレスで取り回しやすい手軽さにメリットを感じられそうです。