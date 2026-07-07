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Kindle漫画セール情報「推し漫」 第196回

『フルカラー版　機動戦士ガンダムTHE ORIGIN』が1巻あたり220円！ プライムデー＋KADOKAWAセールで【Kindle漫画セール情報】

2026年07月07日 18時00分更新

文● ムラリン　編集⚫︎ ASCII

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　安彦良和センセイのファーストガンダム漫画『フルカラー版　機動戦士ガンダムTHE ORIGIN』が、全巻44％オフな上に50%ポイント還元ですよ！実質75%オフの1冊あたり220円セールです！　　

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本来1巻あたり792円の本が220円とかどう考えてもバグっている

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フルカラー版　機動戦士ガンダムTHE ORIGIN
安彦良和 (著) 他2名 
全24巻
10,896円（44%オフ）＋ ポイント還元 5,448 pt (50%)

ココがおすすめ！　
　ファースト・ガンダムを安彦良和先生ならではの新解釈と、オリジナルアニメでは描かれなかった前日譚・後日談などを交えてコミカライズ。

　内容のすばらしさもさることながら、フルカラーですよフルカラー。コミックスのカラー化には良いカラー化と悪いカラー化があるんですけど、これは良いカラー化です。まあ、安彦先生のカラーリングは割と特徴的なのでそれっぽく仕上げやすいというのもあるんでしょうけど、かなり上手くいっている例だと思います。

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