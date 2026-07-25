可愛い殺し屋の、あまりに凄惨で切ない初恋『ねずみの初恋』全巻50%還元【Kindle漫画セール情報】

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7月第4週（7月24～26日）の「マンガ週末祭」は、「夏のスリル満点マンガ特集」。対象作品が全巻50%ポイント還元セールです。その中から、今回は大瀬戸陸センセイの『ねずみの初恋』をご紹介。

可愛らしい絵柄とタイトルで、「最初は趣味じゃないなぁ」とまったくスルーしていましたが、あまりにも評価が高いのでちらっと内容を調べてみたら、絵柄と内容のギャップにブッ飛んだ作品。見た目は可愛らしいが壮絶な生い立ちを持つ殺し屋の女の子が出会ってしまった可愛らしい彼氏。その初恋を実らせるには、組織に彼の存在を納得させること──。初々しい恋慕と凄惨な暴力が同居する世界を描いた、あまりにも切ない初恋の物語。毎回つらい展開なのに、ページをめくる手が止まらなくなる系の、ヤバイ作品です。著者の大瀬戸陸センセイ曰く、「読者をどん底に突き落としたい」だそうです。

このカバーとタイトルは損も得もしていると思う

ねずみの初恋

大瀬戸陸 (著)

全10巻（続巻）

8,503円 ＋ポイント還元 4,255 pt (50%)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

ヤクザ組織に拾われ、殺し屋として育てられた少女・ねずみ。感情を表に出すことも、普通の暮らしをすることも知らなかった彼女は、街で青年・あお君と出会う。何も知らない碧はねずみに好意を寄せ、二人は恋人となって同棲を開始。ねずみは初めて、誰かと過ごす穏やかな時間を知る。



しかし、組織は碧を捕らえ、ねずみに処分を命令する。あお君を殺せないねずみに組織が提示した条件は、あお君を一定期間内に殺し屋へ育てること。二人は一緒に生きるため、殺人の訓練を始める。