Kindle漫画セール情報「推し漫」 第218回
可愛い殺し屋の、あまりに凄惨で切ない初恋『ねずみの初恋』全巻50%還元【Kindle漫画セール情報】
2026年07月25日 16時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。
7月第4週（7月24～26日）の「マンガ週末祭」は、「夏のスリル満点マンガ特集」。対象作品が全巻50%ポイント還元セールです。その中から、今回は大瀬戸陸センセイの『ねずみの初恋』をご紹介。
可愛らしい絵柄とタイトルで、「最初は趣味じゃないなぁ」とまったくスルーしていましたが、あまりにも評価が高いのでちらっと内容を調べてみたら、絵柄と内容のギャップにブッ飛んだ作品。見た目は可愛らしいが壮絶な生い立ちを持つ殺し屋の女の子が出会ってしまった可愛らしい彼氏。その初恋を実らせるには、組織に彼の存在を納得させること──。初々しい恋慕と凄惨な暴力が同居する世界を描いた、あまりにも切ない初恋の物語。毎回つらい展開なのに、ページをめくる手が止まらなくなる系の、ヤバイ作品です。著者の大瀬戸陸センセイ曰く、「読者をどん底に突き落としたい」だそうです。
このカバーとタイトルは損も得もしていると思う
ねずみの初恋
大瀬戸陸 (著)
全10巻（続巻）
8,503円 ＋ポイント還元 4,255 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
しかし、組織は碧を捕らえ、ねずみに処分を命令する。あお君を殺せないねずみに組織が提示した条件は、あお君を一定期間内に殺し屋へ育てること。二人は一緒に生きるため、殺人の訓練を始める。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第217回
エンタメガッツ、グリフィスのモデルになった人物とは？ ダークファンタジーの傑作『ベルセルク』全巻50%還元【Kindle漫画セール情報】
-
第216回
エンタメ死なない体を使った戦術がすごい『亜人』が全巻50%還元【Kindle漫画セール情報】
-
第215回
エンタメ笑えるのにかっこいい、殺さない殺し屋『ザ・ファブル』シリーズ全巻50%還元【Kindle漫画セール情報】
-
第214回
エンタメ手塚治虫『火の鳥』｜永遠の命を巡る大河ドラマが全巻1冊165円【Kindle漫画セール情報】
-
第213回
エンタメ『ミハルの戦場』本当に起こりそうで怖い、3次大戦後の日本を舞台にした架空戦記が50%還元【Kindle漫画セール情報】
-
第212回
エンタメ横山光輝Kindle版『バビル2世』『鉄人28号』などSF作品が実質75%オフ！『三国志』『水滸伝』など歴史ものも50%還元！【Kindle漫画セール情報】
-
第211回
エンタメ過去イチ奇想天外な藤田和日郎最新作『シルバーマウンテン』が50%ポイント還元【Kindle漫画セール情報】
-
第210回
エンタメ戦争に奪われても、暮らすことまではやめなかった。『この世界の片隅に』全3巻で実質990円【Kindle漫画セール情報】
-
第209回
エンタメこの街には俺のような男が必要なのさ『シティーハンター』全巻50%還元【Kindle漫画セール情報】
-
第208回
エンタメ褌だけはいつもきれいにしておけ。『花の慶次 ー雲のかなたにー』が全巻50%還元【Kindle漫画セール情報】
- この連載の一覧へ