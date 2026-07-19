横山光輝Kindle版『バビル2世』『鉄人28号』などSF作品が実質75%オフ！『三国志』『水滸伝』など歴史ものも50%還元！【Kindle漫画セール情報】

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巨匠・横山光輝センセイの作品が大量に50%オフセールを実施中！ しかも、Amazonマンガ週末祭で50%ポイント還元も付いて、実質75%オフセールの作品も！

『鉄人28号』、『マーズ』などのSF作品は全巻50%オフに加え、50%のポイントバックが付いて、実質75%オフセールです。『三国志』『水滸伝』などの歴史モノは定価ですがこちらも週末セールの期間中50%ポイント還元。ヤバ！

あと今回のセールとは直接関係ないんですけど、Kindle版の「横山光輝生誕90周年記念電子出版Selected Works」には『ジャイアントロボ』が入っていないんですよね。これ、どうにか入れてもらえないものでしょうか、光プロダクション様！！ ぜひご検討をお願いします！

セール期間は7月20日（月）まで。ちなみに、今回のセールは「シリーズ読み始め応援」セールで、ほかのラインナップはまだ巻数の少ない最近の著作ばかりなのですが、なぜ横山センセイの作品がラインナップされてるのかよく分かりませんが、安くなってるなら理由なんてどうでもいいですよね！

歴史とSFを舞台にヒーローを描き続けた漫画家の代表作たち

バビル２世

横山光輝 (著)

全12巻（完結）

3,960円（50%オフ） ＋ポイント還元 1,986 pt (50%)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

バビル2世対ヨミの、孤独な正義 vs 何度も蘇る悪の永遠に続く戦いがテーマですが、単純な勧善懲悪物語と思いきや、気づけば、強すぎるバビル2世をどうにかとっちめたいヨミ様に毎回肩入れしてしまうようになる逆転現象が起こるのが面白い作品。TVアニメが爆発的人気で、男の子のみならず、アニメ好き女子の推しキャラの第1号みたいな存在でした。３つのしもべもチート級に強くて、私的には特にポセイドンの存在感がすごかった。ヨミとの戦いで、ポセイドンが登場するたびに、「あー、ポセイドン来ちゃったからこれもうダメだー」みたいな雰囲気になる。出番少ないけど、来たら終わり感が最高です。

マーズ

横山光輝(著)

全5巻（完結）

1,705円（50%オフ） ＋ポイント還元 855 pt (50%)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

第1巻のカバーイラストのインパクトがすごい。「燃えてるじゃん、これ」ってみんなが思う『マーズ』。そんな思いとは裏腹に、内容はとてもすごいSF作品。未読の方も多いと思うのでちょっとだけ説明すると、カバーイラストで仁王立ちしている少年マーズは宇宙人。人類の進化が良からぬ方向へ進み出したら地球を破壊できるほどの力を持つロボット・ガイアと共に目覚めるようにプログラムされていて、同じく地球に潜伏していた同輩の宇宙人たちが地球破壊に着手しだすが、マーズは自分の目で人類のなんたるかを確かめたいと反旗を翻す、というお話。全5巻とコンパクトにまとまった作品ですが、6神体を操る同輩宇宙人との戦いの果に待つ結末が衝撃的で、今持って傑作と名高いSF漫画です。

鉄人28号

横山光輝 (著)

全18巻（完結）

6,996円（50%オフ） ＋ポイント還元 3,498 pt (50%)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

舞台は戦後の日本。秘密裏に開発された巨大ロボット鉄人28号を操ることのできる唯一のリモコンを託された少年探偵・金田正太郎が、鉄人を悪用から守るために戦う物語。鉄人28号の面白いところは、自律型でなく遠隔操作型ロボットなので、操縦者の技量や心が勝敗を左右するという設定。やたら拳銃で撃ちまくる警察や少年探偵と言えども強すぎるだろという正太郎くんなど、ツッコミどころは多いけど、つまるところやっていることはリモコンの取り合いです。昭和のお茶の間のテレビと一緒。いいも悪いもリモコン次第。ロボット同士の戦いが激化してくる後半は、みなさんが想像するようなロボット漫画だと思いますが、強大な力を持った兵器を奪い合う前半の人間ドラマこそが本作の魅力です。なんたって第1巻の半部くらいまで鉄人28号出てきませんからね。

三国志

横山光輝 (著)

全42巻（完結）

30,492円 ＋ポイント還元 15,246 pt (50%)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

単行本では60巻におよぶ刊行数だったものを、「横山光輝生誕90周年記念電子出版 Selected Works」では、1巻に1.5巻分の内容を収めて全42冊に。三国志を題材にした漫画作品は多くありますが、絵柄がシンプルで、ここまで分かりやすく三国時代の英雄群像劇を描ききった作品はほかにない気がします。必読。

水滸伝

横山光輝 (著)

全8巻（完結）

4,400円 ＋ポイント還元 2,200 pt (50%)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

中国古典の巨大な群像劇を、ぐっと読みやすくした梁山泊入門漫画。



舞台は北宋末期。世は乱れ、宮廷は腐敗し、役人は私腹を肥やす。まじめに生きていた者、武芸に秀でた者、義に厚い者、世間からはみ出した者たちが次々と追われ、流れついた先、それが梁山泊。原典のややこしさを整理しつつ、次々と豪傑たちが登場する楽しさを主軸に、はじめは単なる山賊集団のようだった梁山泊が、呉用らの知略も加わり、腐敗した大宋国に立ち向かう勢力へと躍進していく姿が描かれます。それぞれのキャラクターは三国志ほどメジャーではないですが、水滸伝、梁山泊を好きになるきっかけとして最適な漫画です！

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