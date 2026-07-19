Kindle漫画セール情報「推し漫」 第212回
横山光輝Kindle版『バビル2世』『鉄人28号』などSF作品が実質75%オフ！『三国志』『水滸伝』など歴史ものも50%還元！【Kindle漫画セール情報】
2026年07月19日 17時00分更新
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巨匠・横山光輝センセイの作品が大量に50%オフセールを実施中！ しかも、Amazonマンガ週末祭で50%ポイント還元も付いて、実質75%オフセールの作品も！
『鉄人28号』、『マーズ』などのSF作品は全巻50%オフに加え、50%のポイントバックが付いて、実質75%オフセールです。『三国志』『水滸伝』などの歴史モノは定価ですがこちらも週末セールの期間中50%ポイント還元。ヤバ！
あと今回のセールとは直接関係ないんですけど、Kindle版の「横山光輝生誕90周年記念電子出版Selected Works」には『ジャイアントロボ』が入っていないんですよね。これ、どうにか入れてもらえないものでしょうか、光プロダクション様！！ ぜひご検討をお願いします！
セール期間は7月20日（月）まで。ちなみに、今回のセールは「シリーズ読み始め応援」セールで、ほかのラインナップはまだ巻数の少ない最近の著作ばかりなのですが、なぜ横山センセイの作品がラインナップされてるのかよく分かりませんが、安くなってるなら理由なんてどうでもいいですよね！
歴史とSFを舞台にヒーローを描き続けた漫画家の代表作たち
バビル２世
横山光輝 (著)
全12巻（完結）
3,960円（50%オフ） ＋ポイント還元 1,986 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
マーズ
横山光輝(著)
全5巻（完結）
1,705円（50%オフ） ＋ポイント還元 855 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
鉄人28号
横山光輝 (著)
全18巻（完結）
6,996円（50%オフ） ＋ポイント還元 3,498 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
三国志
横山光輝 (著)
全42巻（完結）
30,492円 ＋ポイント還元 15,246 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
水滸伝
横山光輝 (著)
全8巻（完結）
4,400円 ＋ポイント還元 2,200 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
中国古典の巨大な群像劇を、ぐっと読みやすくした梁山泊入門漫画。
舞台は北宋末期。世は乱れ、宮廷は腐敗し、役人は私腹を肥やす。まじめに生きていた者、武芸に秀でた者、義に厚い者、世間からはみ出した者たちが次々と追われ、流れついた先、それが梁山泊。原典のややこしさを整理しつつ、次々と豪傑たちが登場する楽しさを主軸に、はじめは単なる山賊集団のようだった梁山泊が、呉用らの知略も加わり、腐敗した大宋国に立ち向かう勢力へと躍進していく姿が描かれます。それぞれのキャラクターは三国志ほどメジャーではないですが、水滸伝、梁山泊を好きになるきっかけとして最適な漫画です！
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