この街には俺のような男が必要なのさ『シティーハンター』全巻50%還元【Kindle漫画セール情報】

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北条司センセイの『シティーハンター』が全巻50%ポイント還元セール中。

『シティーハンター』はアニメをきっかけに海外でも人気になった作品で、特にフランスでは国民的と呼んでもいいほどの人気作になっているそうです。直近だと、鈴木亮平主演で実写化されたNETFLIX版ドラマで海外人気も再燃。人気の理由は、各国の文化に合わせて翻案しやすい「表の正義では解決できない事件の裏の始末屋」という基本設定の強さに加え、銃撃戦、カーチェイス、美女、都会の夜景という、ハリウッド映画でおなじみの、国を問わず伝わる娯楽性がある点が挙げられます。興味深いのは、海外での人気は、日本のオリジナルの完成形が共有されたわけではなく、フランスでは当初子供向け番組としてローカライズされ、セクシャルな表現を省いたコメディーヒーローとして、韓国では復讐アクションの主人公、香港ではジャッキー・チェン流のアクションスターとして、それぞれ別の姿に翻訳され、それぞれに人気を得たことです。各国で大胆に作り替えられながらも、「普段はふざけているが、決めるときは誰よりも格好いい」というキャラクター造形が、国は違えど魅力的なヒーローとして受け入れられたということなんだと思います。

そんな『シティーハンター』、日本人なら『GET WILD』を頭の中でガンガン再生しながら読みたいですね！

わかった、君の命、俺が預かる

シティーハンター

北条司 (著)

全32巻（完結）

19,008円 ＋ポイント還元 9,504 pt (50%)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

冴羽獠は、新宿を拠点に活動する裏社会の始末屋“シティーハンター”。依頼方法は、新宿駅東口の伝言板に「XYZ」と書き込むこと。相棒の槇村秀幸と組んでいた獠は、やがて秀幸の死をきっかけに、その妹・槇村香とコンビを組むことになる。



獠と香は、ボディーガード、失踪人探し、暗殺阻止、組織犯罪への対処など、表の社会では処理できない依頼を受ける。獠は美女に弱く、香はそんな獠に怒りながらも、彼の本質を誰よりも理解している。二人の関係は、仕事上の相棒であり、家族のようでもあり、恋愛未満のようでもある。その絶妙な距離感が物語を引っ張っていく。