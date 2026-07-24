Kindle漫画セール情報「推し漫」 第216回
死なない体を使った戦術がすごい『亜人』が全巻50%還元【Kindle漫画セール情報】
2026年07月24日 17時15分更新
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7月第4週（7月24～26日）の「マンガ週末祭」は、「夏のスリル満点マンガ特集」。対象作品が全巻50%ポイント還元セールです。その中から、今回は桜井画門センセイの『亜人』をご紹介。
連載開始時は三浦追儺センセイが原作者としてクレジットされていましたが、第7話以降は桜井画門センセイ単独での連載に。そのため、序盤の圭の逃亡劇では、死なない体を持ちながらも必死に逃げ回る人間的本能が描かれ、桜井センセイが単独で手掛けるようになった中盤以降は、元軍人である亜人・佐藤と対峙するようになり、「死なない体」を戦術として徹底的に活かすその姿に、「なるほど死なない体を持つとそんなことができるのか！」という発見と驚きの展開をストーリーに持ち込み、軍事・頭脳戦へと展開が変わり、いわば一粒で2度美味しい作品に。単なる「亜人」の謎解明物語では終わらない、本格クライム・アクション漫画です！
ハリウッド的SFとクライム・アクション展開を同時に楽しめる傑作エンタメ
亜人
桜井画門 (著)
全17巻（完結）
13,464円 ＋ポイント還元 6,732 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
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